فيدرر يفقد أعصابه في طريقه للدور الثالث برولان جاروس

2021/06/04 | 10:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فقد روجر فيدرر أعصابه في واحدة من المرات النادرة، لكنه وجد مع ذلك وسيلة للفوز على مارين شيليتش 6-2 و2-6 و7-6 و6-2 اليوم الخميس، ليبلغ الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس “رولان جاروس”.

وفاز اللاعب السويسري البالغ عمره 39 عاما بالمجموعة الأولى التي جاءت من طرف واحد، لكنه خسر المجموعة الثانية بعد نقاش حاد مع الحكم بشأن الوقت الذي يستغرقه لمسح عرقه بالمنشفة، قبل أن يخرجه شيليتش عن أعصابه.

وتقابل فيدرر مرتين مع شيليتش صاحب الضربات القوية في نهائي بطولة من الأربع الكبرى، وفاز في المناسبتين.

وقدم اللاعبان أداء قويا في المجموعة الثالثة في اللقاء الحادي عشر الذي يجمع بين الثنائي خلال مسيرتهما.

وبدا شيليتش خطيرا حين عدل تأخره بكسر للإرسال، لكن فيدرر زاد إيقاعه في الشوط الفاصل ليتقدم في المباراة.

وارتكب شيليتش خطأ مزدوجا ليمنح فيدرر المصنف الثامن فرصة كسر إرساله والتقدم 3-1 في المجموعة الرابعة، ولم يتراجع اللاعب السويسري بعدها.

وحسم فيدرر، الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، والذي لعب ثلاث مباريات فقط في آخر 17 شهرا قبل الوصول إلى رولان جاروس، المواجهة لصالحه بطريقة رائعة ليضرب موعدا في الدور الثالث أمام الألماني دومينيك كوبفر المصنف 59.

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