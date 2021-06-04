القبض على امرأة بتهمة السرقة جنوبي بغداد

2021/06/04 | 10:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المطلوبين بينهم امرأة متهمة بسرقة 65 مليون دينارعراقي.وذكر بيان للمديرية، أن “قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الحرية تمكنت من إلقاء القبض على متهمة بالسرقة لقيامها بالدخول الى دار تعود لأحد المواطنين جنوب العاصمة بغداد وسرقة مبلغ (65 […]

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