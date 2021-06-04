العراق على أعتاب الحصول على صيف بـ22 الف ميغا واط من الكهرباء.. الشرط الوحيد يقترب من التحقق

2021/06/04 | 10:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن الاتفاق على جدولة الديون وقرب إعادة كامل إطلاقات الغاز الإيراني.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هناك ديوناً ومستحقات واجبة الدفع للجانب الإيراني”، لافتاً الى أنه “تم الاتفاق خلال لقاء وزيري الكهرباء والمالية ومدير عام المصرف العراقي التجاري (التي بي آي) على جدولة الديون من أجل معاودة اطلاقات الغاز الإيراني في الأيام المقبلة”.

وأشار الى أنه “في حال معاودة الغاز الإيراني فإن إنتاجها سيصل الى نحو 22 ألف ميكا واط من الكهرباء، مبيناً أن “زيادة الإنتاج ستنعكس على زيادة في عدد ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء”.

وأضاف موسى أن “إطلاقات الغاز من الجانب الإيراني لا تزال منحسرة بواقع 20 مليون متر مكعب من أصل 70 مليون متر مكعب تحتاجها وزارة الكهرباء في فصل الصيف”.

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