انتشال جثة من حادث حريق في واسط

2021/06/04 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بإنتشال جثة من حادث حريق عجلتين شرقي محافظة واسط.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني، اخمدت حادث حريق اندلع داخل عجلتين على الطريقالرابط كوت بدرة شرقي محافظة واسط".

واضاف البيان، ان "الفرق طوقت وعزلت النيران واستخدمت أجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لقص المعدن وابعادالحطام وحررت جثة سائق إحدى العجلات ليتم نقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونيةالمتبعة".

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