جورج وسوف يتمنى أن “يعجب الشعب العراقي بأغنيته الجديدة”

2021/06/04 | 10:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

عبر الفنان السوري الشهير جورج وسوف، الملقب بـ”السلطان”، عن أمله بأن يعجب الشعب العراقي بأغنيته الجديدة، التي اصدرها مؤخرًا بعنوان “ياه عالزمن”.

ونقلت وسائل اعلام كردية عن وسوف قوله، إنه “يعمل على هذه الأغنية منذ فترة، ويحرص على تقديم الأعمال الجديدة لمعجبيه باستمرار”.

ووجه “أبو وديع” تحياته لجمهوره في إقليم كردستان والعراق متمنياً لهم دوام الخير والأمان، وأن تحظى الأغنية الجديدة بإعجابهم.

أغنية “ياه عالزمن” من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، وإخراج فادي حداد.

ومؤخراً، كان للفنان جورج وسوف العديد من الأنشطة الفنية، وآخرها كان إقامة حفل في العاصمة دمشق قبل أيام، وقد لاقت أصداءً واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو لفتاة تبكي بطريقة هستيرية وصعودها المسرح لاحقاً لتحضن “سلطان الطرب” وتلتقط صورة معه.

وسبق أن زار النجم السوري، مدينة أربيل في 19 تموز 2019، حيث أحيى حفلاً غنائياً بحضور عدد كبير من محبيه.

وولد وسوف في 23 كانون الأول 1961 في كفرون وبدأ الغناء حينما كان يبلغ من العمر 14 عاماً، حيث تعاون مع عدد من أشهر الملحنين العرب ومنهم سيد مكاوي وبليغ حمدي، وحقق نجومية واسعة في البلاد العربية بعد ألبومي “الهوی سلطان” في العام 1984 و “کلام الناس” 1994، وفي رصيده حتى الآن 17 ألبوماً، وفي 2011 أصيب بجلطة دماغية أجبرته على الابتعاد عن الفن لعدة سنوات.

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