الكهرباء تعلن الاتفاق على جدولة الديون وقرب إعادة كامل إطلاقات الغاز الإيراني

2021/06/04 | 10:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن الاتفاق على جدولة الديون وقرب إعادة كامل إطلاقات الغاز الإيراني.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح صحفي، إن “هناك ديوناً ومستحقات واجبة الدفع للجانب الإيراني”، لافتاً الى أنه “تم الاتفاق خلال لقاء وزيري الكهرباء والمالية ومدير عام المصرف العراقي التجاري (التي بي آي) على جدولة […]

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