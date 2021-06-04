حملات لإزالة التجاوزات في ميسان ومطالبات بتوفير فرص عمل للعاطلين

2021/06/04 | 10:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السودانيتنفذ بلدية مدينة العمارة في محافظة ميسان حملات لرفع التجاوزات من الباعة المتجولين والعشوائيات ،وفرض غرامات مالية على المتجاوزين طبقاً للقانون النافذ ،فيما طالب أصحاب (البسطيات) بتوفير فرص عمل للشباب العاطل ،وتخصيص موقع لهم لنشر بسطياتهم والحصول على قوتهم اليومي.التجاوزات وقال مدير بلدية العمارة المهندس نورس الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع ): إن "بلدية العمارة تنفذ بين فترة وأخرى حملات لرفع التجاوزات على الأرصفة والشوارع ،وفرض غرامات مالية على المتجاوزين على حقوق السابلة مع مراعاة الوضع المالي لأصحاب البسطيات والمتجاوزين "، مؤكداً أن "التجاوزات على الأرصفة والشوارع والأراضي التابعة للبلدية ،أثرت ايضاً على إنجاز المشاريع الخدمية والبلدية خاصة أن القانون يحدد تقديم الخدمات للمناطق ضمن المخطط الأساس للمدينة، من ماء وكهرباء وتبليط ،لكن التجاوزات والعشوائيات تؤثر سلباً على الخدمات وتضيف مشاكل جديدة لواقع المدينة الخدمي".وأضاف أن "تأخر صرف تخصيصات البلدية من الموازنة أسهم في عرقلة تنفيذ المشاريع وفي تدهور الخدمات المقدمة للمواطن". الصحة العامةمن جهته أكد مدير صحة محافظة ميسان الدكتور علي العلاق أن "دائرة الصحة تواصل مهمتها بمراقبة ومحاسبة أصحاب المحال والأسواق وما يحصل فيها من تجاوزات ،وعدم مراعاة الواقع الصحي والبيئي".وأشار الى أن "الدائرة وبصحبة الأمن الوطني تابعت المحال العامة وأسواق بيع الجملة للمواد الغذائية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية ،وأيضاً مراقبة التجاوزات على الشوارع والأرصفة ووجدتها خالية من شروط الصحة والسلامة"، مبيناً أن "هذه التجاوزات تتسبب بزيادة الوضع البيئي ، ما يتطلب إجراءات ومعالجات وحلولاً سريعة".فرص عملوتشكل ظاهرة التجاوزات على الشوارع والأرصفة في مدينة العمارة إحدى أهم المشاكل التي ما زلت بلا حلول لأسباب كثيرة منها تفشي ظاهرة البطالة بين الشباب،التي تتطلب تضافر جهود الخيرين في المجتمع مع أجهزة الدولة والمواطن لوضع خطط جادة لتوفير فرص عمل للعاطلين. المواطن علي عبد الرحمن ، صاحب بسطية يقول: إن"عدم توفر فرص عمل للشباب وزيادة أعداد الخريجين اضطرهم لفتح بسطيات في الشوارع والأرصفة والأسواق من أجل توفير لقمة العيش لعوائلهم".وطالب الجهات المعنية "بالعمل على إيجاد بدائل للبسطيات التي تمنعها البلدية من خلال استحداث أسواق تخصص لهم وتوفير فرص عمل للعاطلين في دوائر الدولة أو الشركات النفطية العاملة في حقول نفط ميسان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملات لإزالة التجاوزات في ميسان ومطالبات بتوفير فرص عمل للعاطلين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملات لإزالة التجاوزات في ميسان ومطالبات بتوفير فرص عمل للعاطلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).