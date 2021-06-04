فيدرر يتأهل للدور الثالث في رولان غاروس بفوز صعب على سيليتش

2021/06/04 | 11:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تأهل اللاعب السويسري روجيه فيدرير بصعوبة إلى الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) بعد الفوز على الكرواتي مارين سيليتش بواقع 6-2 و2-6 و7-6 و6-4 في ساعتين و35 دقيقة.

وسعى فيدرير لتحقيق عاشر فوز على الكرواتي سيليتش في 12 لقاء بينهما.

ويعد سيليتش، الفائز في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في عام 2014، أحد الضحايا الرئيسيين لفيدرير في بطولة غراند سلام، حيث فاز عليه في خمسة من اللقاءات الست.

وخاض فيدرير خامس لقاء في الموسم عقب غيابه عن الملاعب العام الماضي نتيجة الإصابات.

وسيتنافس فيدرير على مقعد في ثمن النهائي مع الألماني دومينيك كوبفر، المصنف الـ59، الذي فاز على الأمريكي تايلور فريتز بواقع 6-3 و6-2 و3-6 و6-4.

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