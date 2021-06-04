2021/06/04 | 11:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكتشف علماء أستراليون، أن الأشخاص الذين يتناولون الفواكه مرتين في اليوم، يقللون من خطر إصابتهم بالنوع الثاني من السكري بنسبة 36%، مقارنة بمن يتناولونها مرة واحدة أو لا يتناولونها.وتشير مجلة The […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتقليل خطر الإصابة بالسكري عليك بتناول هذه المواد الغذائية المركز الخبري الوطني.

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