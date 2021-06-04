بعد يومين من شحنة السعودية.. الجيش اللبناني يداهم معامل تصنيع مخدرات

2021/06/04 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم أزمة "شحنة الرمان" التي تسببت في أن توقف السعودية وارداتها الزراعية بالكامل من بيروت، تستمر عمليات ضبط المخدرات في لبنان، فبعد يومين على ضبط كميات كبيرة من الكبتاغون كانت في طريقها إلى السعودية عبر مولدات صغيرة، أعلن الجيش اللبناني قيامه بمهة دهم في البقاع (ِشرق البلاد).

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