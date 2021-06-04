بالصور.. تنظيمات حمرين تكرم البيشمركة القدامى في خورماتو

2021/06/04 | 11:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة ذكرى تأسيس حزب الشهداء الأتحاد الوطني الكوردستاني قام مركز تنظيمات حمرين للإتحاد الوطني الكوردستاني بتكريم عدد من البيشمركة القدامى وجرحى الدفاع في خورماتو.حيث جرى أقامة مراسيم خاص لهم بحضور كريم شكور محمد مسؤول تنظيمات المركز وعدد غفير من بيشمركة الأتحاد الوطني في القضاء.

وقال كريم شكر بعد أنتهاء المراسيم لـ PUKmedia أن من الواجب علينا كأتحاد الوطني الكوردستاني الألتفات الى تضحيات البيشمركة القدامى وجرحى الدفاع لأنهم كانوا أداة للتضحية ومازالوا للدفاع عن القضية الكوردية وأن تكريمهم هو وفاء لهم لما بذلوه ولولا تصحياتهم لما وصلنا الى هذا اليوم الذي نعيش فيه بحرية ورفاهية.

PUKmedia / عمر اواره

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