تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية هذا اليوم

2021/06/04 | 11:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع استمرار التشاؤم بشأن فيروس كورونا، إذ انحسر التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود في ظل مخاوف بشأن عدم انتظام طرح لقاحات كوفيد-19 عالميا.ونزل خام “برنت” بنسبة 0.2 بالمئة إلى 71.18 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن هبط أربعة سنتات أمس الخميس في أعقاب […]

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