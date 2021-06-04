2021/06/04 | 11:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع استمرار التشاؤم بشأن فيروس كورونا، إذ انحسر التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود في ظل مخاوف بشأن عدم انتظام طرح لقاحات كوفيد-19 عالميا.ونزل خام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التشاؤم يدفع أسعار النفط إلى الهبوط المركز الخبري الوطني.

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