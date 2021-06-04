القبض على مطلوبين بتهمتي السرقة والتزوير في بغداد

2021/06/04 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أفادت مديرية اجرام بغداد، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهمتي السرقة والتزوير في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الحرية، تمكنت من إلقاء القبض على متهمة بالسرقة لقيامها بالدخول الى دار تعود لأحد المواطنين جنوب العاصمة بغداد وسرقة مبلغ (65 مليون دينار عراقي) من داخل الدار".

وأضاف البيان: "الى ذلك نفذت مفارز المديرية أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بين السرقة والتزوير وسرقة الدراجات النارية ضمن مكاتب مكافحة إجرام الزهور والقدس وبغداد الجديدة والمحمودية والخضراء وحي العامل ومكافحة سرقة السيارات"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل ".

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