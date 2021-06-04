2021/06/04 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة منتسب في الحشد الشعبي بهجوم شمال شرق ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "الهجوم نقطة للكاميرا الحرارية في محيط منطقة اللهيب شمال قضاء المقدادية، ما أسفر عن إصابة أحد المنتسبين في قوات الحشد الشعبي".

وأضاف أن "قوات الحشد الشعبي تمكنت من إحباط الهجوم"، مبيناً أن " عملية تمشيط واسعة انطلقت عقب الهجوم الذي يعد الاول من نوعه في هذا القاطع خلال العام الجاري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة منتسب في الحشد الشعبي في هجوم"اللهيب" بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة منتسب في الحشد الشعبي في هجوم"اللهيب" بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).