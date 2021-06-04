لا للعلاج الكيميائي.. اكتشاف طريقة لقتل الخلايا السرطانية

2021/06/04 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

اكتشف علماء استكتلنديين طريقة جديدة، اطلقو عليها اسم "قنبلة السكر" تقضي على الخلايا السرطانية الجشعة في ثوانٍ.

وتستند الطريقة على مبدأ ان الأورام السرطانية تحتاج إلى طعام لكي تنتشر، لذا تلتهم "القنبلة" الحلوة التي تحتوي على عقار، اذ ان تسليط ضوء على تلك الخلايا السرطانية يؤدي إلى تفجير المادة “ قنبلة السكر " المعروفة باسم SeNBD، وهذه الطريقة تكون فعالة لأن السرطانات تنمو بسرعة وتحتاج إلى غذاء أكثر من الخلايا السليمة التي لا تتضرر من الدواء.

يأمل العلماء أن يعزز العلاج بالسكر البقاء على قيد الحياة ويجنب ضرر المرضى بالعلاج الكيميائي .

حتى الآن ، تم استخدام هذه التقنية فقط في الورم الأرومي الدبقي، وهو سرطان الدماغ الأكثر شيوعًا، في الاختبارات، حيث دمرت خلايا الورم المتلهفة للسكر في ثوان.

ذكرت مجلة Nature Communications أنه يتم تكييف هذه الطريقة لمحاربة السرطانات التي تفضل الدهون أو البروتين، حيث يمكن مكافحة سرطانات الثدي والبروستاتا والرئة من خلال هذا النهج.

وقالت الجمعية الخيرية لأورام الدماغ إن هذه الطريقة يمكن أن تكون "طريقة جديدة مبتكرة لاستهداف الخلايا السرطانية العدوانية مع الحفاظ على الخلايا السليمة".

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