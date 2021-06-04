تربية الأنبار تكشف نسب الإنجاز في المدارس المتلكئة وتحدد العدد المطلوب لسد حاجتها

2021/06/04 | 11:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار – واع - احمد الدليمي أعلنت مديرية تربية الأنبار، اليوم الجمعة، استعدادها لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسي، مؤكدة حاجتها لـ 2000 مدرسة لفك الاختناق في دوام المدارس، فيما أشارت إلى أن عدد المدارس المتلكئة قليلة وأكثرها وصلت لنسب إنجاز متقدمة.وقال مدير عام تربية الأنبار نافع الدليمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تشكيل لجان فرعية، وتحديد المراكز الامتحانية، إضافة الى مخاطبة الجهات المعنية في دوائر الصحة لتعفير المدارس، وكذلك مخاطبة قيادة الشرطة لتوفير الحمايات للقاعات الامتحانية، فضلاً عن مخاطبة رئاسة الجامعة حول إمكانية اختيار القاعات داخل الجامعات، والتنسيق مع دائرة الكهرباء".وأضاف أن "المديرية تسعى لتوفير كافة المستلزمات والخدمات والأجواء الملائمة للطلبة، حيث تم توجيه اللجنة الفرعية للعمل على الابتعاد، إضافة إلى الالتزام بتوصيات خلية الأزمة من ارتداء كمامات واستعمال التعقيم وتوفير الماء والتبريد في القاعات الامتحانية"، مشيراً إلى أن "عدد المدارس في عموم المحافظة هو 2000 مدرسة، وهذا هذا العدد غير كافي، كون الدوام ثنائياً وثلاثياً لذلك نحتاج إلى بناء 2000 مدرسة في عموم المحافظة لفك ازدواج الدوام في المدارس".وأكد الدليمي أن "عدد المدارس المتلكئة قليلة، وأكثرها وصلت لنسب إنجاز متقدمة تتراوح ما بين نسبة 80% الى 90%"، مبيناً أن "المدارس المتلكئة هي بسبب المقاولين بحجة تأخر السلف، حيث تمت مخاطبة المحافظة بهذا الصدد". وأوضح أن "المبالغ المخصصة لبناء المدارس هي من قبل صندوق إعادة الإعمار وتنمية الأقاليم عن طريق المحافظة، إضافة الى المنظمات الدولية الأخرى"، لافتاً إلى أن "المديرية رفعت طلباً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتخصيص مالي لـ 130مدرسة، لكن لم نحصل على تخصيص فعلي سوى لـ77 مدرسة".

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