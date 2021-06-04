تسريبات جديدة حول سعة بطارية هاتف آيفون 13

2021/06/04 | 11:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير تسريبات جديدة إلى أن سلسلة هواتف آيفون 13 لهذا العام ستأتي بسعة أكبر من هواتف العام الماضي.وذكر المسرب L0vetodream في منشور على ويبو معلومات جديدة عن سعة بطاريات أجهزة آيفون الجديدة، حيث ستحتوي جميع طرازات آيفون 13 على بطاريات أكبر من سابقاتها.

وسيتم تزويد هاتف آيفون 13 ميني بحجم 5.4 بوصة ببطارية سعة 2406 ميلي أمبير في الساعة، وهي زيادة متواضعة عن بطارية آيفون 12 ميني التي تبلغ 2227 ميلي أمبير في الساعة.

وكما كان الحال في العام الماضي، سيكون لدى هاتفي آيفون 13 وآيفون 13 برو قياس 6.1 بوصة نفس سعة البطارية، وسيأتي الطرازان ببطاريات بسعة 3095 ميلي أمبير في الساعة، وهي زيادة جيدة مقارنة ببطاريات أسلافها البالغة سعتها 2815 ميلي أمبير في الساعة.

ويبدو أن هاتف آيفون 13 برو ماكس سيحصل على أكبر زيادة في سعة البطارية.



ويقول التسريب إن الهاتف سوف يتباهى ببطارية تبلغ سعتها 4352 ميلي أمبير في الساعة، وهو تحسن كبير عن بطارية آيفون 12 برو ماكس التي تبغ سعتها 3687 ميلي أمبير.

وفي شهر مارس (آذار)، قال المحلل مينغ شي كو إن التصميم الجديد الموفر للمساحة سيمهد الطريق لبطاريات أكبر في سلسلة آيفون 13، ويُزعم أنه سيتم دمج فتحة بطاقة سيم مع اللوحة الرئيسية وسيتم أيضًا تقليل سمك الوحدات البصرية الأمامية.



ومن المتوقع أن تجعل البطاريات الأكبر حجمًا الهواتف الجديدة أثقل قليلاً من الموديلات الحالية، بحسب موقع فون أرينا.

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