مفوضية حقوق الإنسان: مصير 18 متظاهرا خلال انتفاضة تشرين لا يزال مجهولا

2021/06/04 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إحصاءات جديدة عن عدد الناشطين والمتظاهرين المغيبين في العراق، مؤكدة أن مصير ثمانية عشر متظاهرا خلال انتفاضة تشرين عام الفين وتسعة عشر لا يزال مجهولا.

وذكر بيان للمفوضية أن احصاءات غير رسمية اشارت لتعرض ثمانية وخمسين متظاهرا لجرائم الخطف وان اغلبهم غادر بغداد بعد الافراج عنه، لافتة إلى أن مصير ثمانية عشر محتجا لا يزال غير معروف.

ودعت المفوضية الحكومة العراقية إلى تكثيف الجهود لكشف مصير المغيبين وتوفير الحماية للناشطين.

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