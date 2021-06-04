الدفاع الامريكية ترصد سفن مطاطية على ظهر ناقلات إيرانية متوجهة نحو المحيط الأطلسي

2021/06/04 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية من احتمالية حدوث هجمات إيرانية داخل المحيط الأطلسي وذلك بعد رصد سفن مطاطية سريعة على ظهر ناقلات إيرانية متوجهة نحو الأطلسي.

واكد البنتاغون حق القوات الامريكية بالرد والدفاع لصد أي تهديد ضدها أو لحلفائها بالأطلسي الى ذلك رصدت الأقمار الصناعية سبعة قوارب على ظهر تلك الناقلات دون التحقق بعد من مدى خطورتها.

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