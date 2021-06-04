بغداد وطهران تتفقان على جدولة ديون الكهرباء

2021/06/04 | 11:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء الاتحادية عن الاتفاق مع ايران على جدولة الديون وقرب إعادة كامل إطلاقات الغاز الإيراني.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، اليوم الجمعة، ان "هناك ديوناً ومستحقات واجبة الدفع للجانب الإيراني"، لافتاً الى أنه "تم الاتفاق خلال لقاء وزيري الكهرباء والمالية ومدير عام المصرف العراقي التجاري (التي بي آي) على جدولة الديون من أجل معاودة إطلاقات الغاز الإيراني في الأيام المقبلة".

وأشار الى أنه "في حال معاودة الغاز الإيراني فإن إنتاجها سيصل الى نحو 22 ألف ميكا واط من الكهرباء"، مبيناً أن "زيادة الإنتاج ستنعكس على زيادة في عدد ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء".

وأضاف موسى أن "إطلاقات الغاز من الجانب الإيراني لا تزال منحسرة بواقع 20 مليون متر مكعب من أصل 70 مليون متر مكعب تحتاجها وزارة الكهرباء في فصل الصيف".

PUKmedia / عن واع

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