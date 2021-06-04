بعد خمسة أشهر.. بورصات الخليح تلامس مستويات قياسية و

2021/06/04 | 11:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: لامست معظم أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط مستويات قياسية خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري مع سعي الأجانب والأفراد لاقتناص الفرص وهدوء الأوضاع الجيوسياسية وتزايد حملات التطعيم ضد كورونا في مقابل انخفاض أعداد الإصابات …

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