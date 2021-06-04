روسيا تستغني عن احتياطيات الصندوق السيادي الدولارية تفاديا لعقوبات أمريكية

2021/06/04 | 11:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، اليوم الجمعة، تغيير في استراتيجية صندوق الرفاه الوطني، بالاستغناء عن الدولار.وقال سيلوانوف، خلال مشاركته في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، "إن وزارة المالية الروسية ستقوم بتغيير احتياطيات صندوق …

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