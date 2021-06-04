فتاة تبلغ من العمر 17 عاما تنهي حياتها شنقا داخل منزلها في ذي قار

2021/06/04 | 11:35 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الجمعة، بانتحار فتاة تبلغ من العمر 17 عاما في محافة ذي قار.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (4 حزيران 2021)، ان "فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، قامت بالانتحار عبر شنق نفسها بواسطة (حجاب الرأس) داخل منزلها الواقع في قضاء الجبايش شرق الناصرية".

واضاف المصدر ان "قوة من الشرطة طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الامر".

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