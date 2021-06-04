امرأة تسرق 65 مليون دينار في بغداد.. هكذا كانت النهاية (صورة)

2021/06/04 | 11:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الجمعة، من القاء القبض على عدد من المطلوبين بينهم امرأة متهمة بسرقة 65 مليون دينار عراقي.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (4 حزيران 2021)، ان "قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الحرية تمكنت من إلقاء القبض على متهمة بالسرقة لقيامها بالدخول الى دار تعود لأحد المواطنين جنوب العاصمة بغداد وسرقة مبلغ (65 مليون دينار عراقي) من داخل الدار".

وأضاف البيان، ان "مفارز المديرية نفذت أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بين السرقة والتزوير وسرقة الدراجات النارية ضمن مكاتب مكافحة اجرام الزهور والقدس وبغداد الجديدة والمحمودية والخضراء وحي العامل ومكافحة سرقة السيارات".

واشار الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

N.A

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