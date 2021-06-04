كهرباء كربلاء: المباشرة باستحداث (14) مغذي جديد لفك اختناق التيار الكهربائي في احياء المحافظة

2021/06/04 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت ملاكات تنفيذ فرع توزيع كهرباء

كربلاء المقدسة اعمال تنفيذ مشروع

استحداث (12) مغذيا من محطة الإسكان

الثانوية, اضافة الى مغذيين من محطة غرب

كربلاء (132,133KV) الى محطة الاسكان

الثانوية الجديدة لفك

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