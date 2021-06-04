مدينة الإمامين الكاظمين ع الطبية تستنفر جهودها لإستقبال جرحى انفجار باب المراد

2021/06/04 | 11:35 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استنفرت مدينة الإمامين الكاظمين
إنفجار باب المراد في مدينة الكاظمية.
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عليهما السلام الطبية جهودها الطبية
لاستقبال الجرحى والمصابين جراء
إنفجار باب المراد في مدينة الكاظمية.
وقال مدير المدينة الطبية الدكتور عبد
الرحمن إسماعيل المحمداو
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة الإمامين الكاظمين ع الطبية تستنفر جهودها لإستقبال جرحى انفجار باب المراد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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