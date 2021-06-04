مدينة الإمامين الكاظمين ع الطبية تستنفر جهودها لإستقبال جرحى انفجار باب المراد

2021/06/04 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفرت مدينة الإمامين الكاظمين

عليهما السلام الطبية جهودها الطبية

لاستقبال الجرحى والمصابين جراء

إنفجار باب المراد في مدينة الكاظمية.





وقال مدير المدينة الطبية الدكتور عبد

الرحمن إسماعيل المحمداو

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