وزارة النقل تحمي ممتلكاتها من المتجاوزين في النجف الأشرف.

2021/06/04 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكملت وزارة النقل/ الشركة العامة للنقل

البري تثبيت حدود الارض المرقمة 404 و/1م 3

البالغ مساحتها (14)دونم .



العائدة للشركة

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أعلن ذلك مدير عام الشركة العامة للنقل

البري السيد مرتضى كريم الشحماني وقال:

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