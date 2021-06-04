2021/06/04 | 11:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني في واقعة مفجعة يستحيل تصورها، بثت وزارة الداخلية السورية، فيديو لاعترافات سيدة سورية مدمنة مخدرات ومتاجرة بها، بإجهاضها جنينها والاحتفاظ بجثته في ثلاجة المنزل، كي تستخدمها في نقل مواد مخدرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جريمة تهز سوريا..



أم تجهض جنينها وتتاجر بالمخدرات داخل جثته! المركز الخبري الوطني.

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