الأمم المتحدة تعترض على قانون اللاجئين الجديد في الدنمارك

2021/06/04 | 11:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن معارضتها الشديدة لقانون أقره البرلمان الدنماركي يسمح بإرسال طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا، متهمة الدنمارك بالتخلي عن مسؤولياتها.وأقرت الدنمارك أمس الخميس قانونا يمكنها من التعامل مع طالبي اللجوء خارج أوروبا، مما أثار غضب دعاة حقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية.وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة […]

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