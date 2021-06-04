2021/06/04 | 11:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني هزت سلسلة انفجارات عنيفة فجر اليوم الجمعة، مستودعات الأسلحة التابعة لمصنع “سلوبودا” الذي يقع قرب مدينة شاشاك وسط صربيا.وتقع المستودعات على بعد 800 متر من بوابة المصنع، وذكرت السلطات المحلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلسلة انفجارات بمستودعات أسلحة في صربيا المركز الخبري الوطني.

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