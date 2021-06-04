وثائق ... تواقيع نيابية لإدراج أزمة المياه في العراق على جدول أعمال البرلمان

2021/06/04 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلن النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الجمعة، جمع تواقيع نيابية لإدراج أزمة المياه في العراق على جدول اعمال مجلس النواب.

وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم) انه "تم جميع تواقيع 25 نائبا في مجلس النواب من أجل إدراج موضوعين مهمين على جدول اعمال المجلس هما تشكيل لجنة برلمانية للعمل مع الحكومة للتباحث مع الجانبين الايراني والتركي بشان حقوق العراق في الانهر المشتركة وفق القانون الدولي والسعي لتشكيل مجلس وطني للمياه في البلاد".

واضاف الكروي ان "رئاسة مجلس النواب وافقت على طرح الملف في جدول اعمال المجلس القادمة لأهميته".

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