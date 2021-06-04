الحلبوسي من صلاح الدين يعاهد أهلها باطلاق مشروع كبير لإعمار المحافظة

2021/06/04 | 12:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاهد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أهالي محافظة صلاح الدين، باطلاق مشروع كبير لإعمار المحافظة.

وقال الحلبوسي في كلمة له مخاطباً شيوخ ووجهاء صلاح الدين بحضور الحكومة المحلية للمحافظة وتابعتها “تقدم” إنه “نعاهد أهلنا في صلاح الدين بإطلاق مشروع كبير لإعمار المحافظة”.

وأضاف “يجب أن تتكاتف الجهود لإعمار صلاح الدين، سنرفع رؤوسنا عالياً بالمنجز على الأرض وعلينا أن نكون صادقين مع أنفسنا لبناء البلد، و كفى عبثاً بمستقبل العراق وحاضره”.

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