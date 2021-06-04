2021/06/04 | 12:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم.. الصناعة يحافظ على صدارة المجموعة الثانية رغم تعادله سلبيا مع سامراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/04 | 12:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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