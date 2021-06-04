2021/06/04 | 12:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حفل تكريمي للفنانين السينمائيين كرمت نقابة الفنانين العراقيين الفنان السينمائي الكوردي كامل قادر احد اعضاء العاملين في قسم الفنون السينمائية لنقابة الفنانين فرع كركوك الذي تم اختياره كأحد السينمائيين العراقيين الفائزين بجوائز العربية والدولية.

وفي هذا السياق ثمن الفنان قاسم غمكین نائب رئيس فرع كركوك لنقابة الفنانين العراقيين بإسم فرع النقابة دور الفنان كامل قادر الذي قدم عطاء متميزا للفن في مدينة كركوك، مباركا هذا التكريم الذي يليق بمكانته الفنية.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الفنانين العراقيين تكرم الفنان الكوردي كامل قادر ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الفنانين العراقيين تكرم الفنان الكوردي كامل قادر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).