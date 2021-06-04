النفط ينتعش ويستقر عند الـ 71 دولارا

2021/06/04 | 12:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استعادت أسعار النفط خسائرها المبكرة واستقرت اليوم الجمعة، حيث خففت المخاوف بشأن الانتشار غير المنتظم لقاحات COVID-19 في جميع أنحاء العالم من التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود.

وانخفض خام برنت 1 سنت إلى 71.30 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش ، بعد أن هبط 4 سنتات يوم الخميس بعد مكاسب إلى أعلى مستوى منذ مايو 2019.



يسير العقد في طريقه لتحقيق مكاسب تزيد عن 2.4٪ هذا الأسبوع.

وارتفع النفط الأمريكي بنسبة 1 سنت عند 68.82 دولارا ، بعد أن انخفض بسنتين في الجلسة السابقة ، بينما يتجه نحو مكاسب بنحو 4٪ هذا الأسبوع.

وقالت فاندانا هاري: "يبدو أن الزخم الصعودي قد استنفد ، مما أفسح المجال لبعض عمليات جني الأرباح.



لكنني أتوقع أن يكون التراجع متواضعًا ، حيث إن الرواية الأوسع عن انتعاش اقتصادي قوي في الولايات المتحدة والطلب على النفط راسخة بشكل جيد".



محلل طاقة في Vanda Insights.

وارتفع كلا العقدين بنحو 5 دولارات لكل منهما في الأسبوعين الماضيين وسط تفاؤل بأن الطلب العالمي على الوقود يتعافى من أعماق الوباء.

وقال محللو السلع في جيه.بي مورجان تشيس في مذكرة "نواصل النظر إلى تعافي الطلب على النفط باعتباره نتيجة التطعيم إلى حد كبير."

وأشار المحللون إلى أن "أمريكا وأوروبا متقدمتان بشكل جيد في جهودهما للتلقيح" ، لكن عمليات التطعيم البطيئة في الدول الآسيوية المتقدمة والناشئة على حد سواء تعني "أنه لا توجد نهاية واضحة تلوح في الأفق لقيود التباعد الاجتماعي في المنطقة".

وأصيب أكثر من 170 مليون شخص بالفيروس على مستوى العالم ، في حين أن عدد القتلى يقترب من 3.8 مليون ، حيث أن السنة الثانية من أسوأ أزمة صحية عالمية منذ قرن لا تظهر أي بوادر على الانتهاء قريبا.

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