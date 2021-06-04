العراق.. مشروع قانون لمراجعة أرصدة المسؤولين خلال 17 عاما

2021/06/04 | 12:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الرئاسة العراقية، عن مشروع قانون

يقضي بمراجعة الأرصدة المالية للأشخاص

الذين تسلموا مناصب عليا بالدولة خلال

الـ17 عاما الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس برهم

صالح، مع أعضاء البرلمان، لمناق

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