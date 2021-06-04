مسؤول حكومي فلسطيني : 2000عائلة في غزة دون مأوى

2021/06/04 | 12:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول حكومي فلسطيني اليوم الخميس،

إن نحو ألفي عائلة في قطاع غزة دون مأوى

بعد تدمير إسرائيل منازلها خلال موجة

التوتر الأخيرة الشهر الماضي.

وذكر وكيل وزارة الأشغال العامة في غزة

ناجي سرحان ، في بي

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