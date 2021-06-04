بالصور:وزير الداخلية يتفقد مكان حادث الانفجار في منطقة الكاظمية ببغداد

2021/06/04 | 12:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وزير الداخلية "عثمان الغانمي" ،

مساء الخميس، مكان حادث الانفجار الذي

حصل قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في

العاصمة بغداد، وكان برفقته السيد وكيل

وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات

والتحقيقات الاتحا

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