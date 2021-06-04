القبائل الإلهية - سعود سالم

2021/06/04 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم ٤-;-٥-;- - القبائل الإلهيةالعلاقات المتبادلة والمعقدة بين الإنسان والله والطبيعة تتمحور وتتجسد في الخيال، سواء في صور شعرية، ميثولوجية أو دينية.



ونلاحظ في هذا المربع أن الإنسان هو المركز والمصدر، اللغة هي أداته المعرفية والخيال هو مادته الأولية أو الصلصال الذي كون به صور الآلهة والقوى اللامرئية المحيطة به.



هذا البناء المعرفي البدائي والذي يمكن تسميته بالدين، ......





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