حالة التيه وساعة الحساب - عدنان الصباح

2021/06/04 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح الحرب الفلسطينية الاولى 11 ايار 2021 بكل عظمتها وتفاعل العالم معها وبكل ما تحدثه من تغييرات ايجابية باتجاه قضيتنا في العالم باسره لم تتمكن من جبر الانقسام ولو على اعين العالم وما كان قبل 11 ايار ظل قائما على الصعيد الفلسطيني الرسمي رغم ان التغيير اجتاح العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية وانطلق اسم فلسطين مدويا في كل عواصم ومدن الارض الرئيسية والغربية منها تحديدا والتي ظلت تعتبر قلاع التأ ......





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