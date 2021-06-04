على الهامش - حسن مدن

2021/06/04 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن تساءل أحد واضعي كتاب «التاريخ الجديد»: «كيف يمكن أن نعتمد دفتراً جبائياً لإعادة تركيب سكان مدينة ما عندما لا يشمل إلا أسماء من دفعوا الضرائب فعلاً.



ماذا كانت نسبة الذين لا يملكون شيئاً؟».السؤال يرد في سياق حديث عن تلك الفئة الواسعة من الناس التي يطلق عليها المهمشون أو الهامشيون، في إشارة إلى وجودهم على هامش من يجري الاعتراف بهم، من المقيدين في سجلات العمل أو الجباية، والذين أظهرت التجارب، بما ......





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