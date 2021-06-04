قائممقام سنجار يشكو التجاوزات: هذا الحزب يتواجد مع أسلحته

2021/06/04 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىأكد قائممقام قضاء سنجار بمحافظة نينوى، محما خليل، الجمعة، ان اتفاق سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، مازال حبرا على ورق.

وقال خليل في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "اتفاق سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، مازال حبرا على ورق ولم يتم تنفيذه حتى الآن رغم مرور اشهر طويلة عليه"، مبيناً أن "هناك ارادات سياسية تمنع بغداد من التطبيق الفعلي لهذا الاتفاق الذي فيه مصلحة سنجار واهالي سنجار".

واضاف أن "مسلحي حزب العمال الكردستاني، مازالوا يتواجدون حتى اللحظة داخل قضاء سنجار مع اسلحتهم ولهم بعض المقرات ايضا، لم يتم اخلاؤها حتى الآن"، لافتاً الى أن "هذا الأمر يتم وفق غطاء لها من قبل جهات سياسية ومسلحة متنفذة".واوضح أن "بقاء هذه الضغوط على بغداد يعني استمرار عدم تطبيق اتفاق سنجار وبقاء وضع القضاء كما هو عليه دون اي تغيير على المستوى الأمني او الخدمي وحتى الاجتماعي".

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