2021/06/04 | 12:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تكشف نتائج حملة واسعة لمكافحة المخدرات بعموم العراق المركز الخبري الوطني.

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