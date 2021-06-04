الدفاع النيابية تحدد موعد استضافة القادة الامنين في البرلمان

2021/06/04 | 12:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، أنها بصدد استضافة قادة أمنيين الشهر المقبل لمناقشة ملف ملف تأمين الانتخابات، فيما كشفت عن أسباب انتشار الجريمة المنظمة.وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر في تصريح صحفي، إن “زيادة الاغتيالات مع قرب الانتخابات يأتي بسبب وجود بعض الجهات التي تستخدم العصابات […]

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