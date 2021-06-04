القضاء ينظم ورشة في مكافحة غسل الاموال

2021/06/04 | 12:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنظم المعهد القضائي ورشة عمل تخصصية عن مكافحة غسل الأموال استهدفت مجموعة من القضاة المتخصصين تأتي ضمن سلسلة محاضرات ينظمها المعهد تباعا.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الجمعة، أن "المعهد القضائي نظم، أول ورشة ضمن سلسلة محاضرات تخصصية تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال وافتتحت بمحاضرة تخص التحقيق الموازي وأهميته وإجراءاته في جريمة غسيل الأموال"، مشيرا الى أن "الورشة استهدفت ٢٦٣ مستفيدا من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام من رئاسات محاكم بغداد والمحافظات، يقسمون على وجبات أسبوعية بواقع ١٥ مستفيدا في كل وجبة".وتابع أن "الورشة الأولى حاضر فيها القاضي إياد محسن ضمد المتخصص بمكافحة جرائم غسل الأموال والسيد نزار ناصر حسين مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي".

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