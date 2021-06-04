2021/06/04 | 12:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تتعرض النساء في العراق الى الابتزاز الالكتروني، حيث تشير إحصائيات رسمية إلى أرقام مرعبة على مدى نحو عام ونصف.

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وشهد العام الماضي وفق معلومات رسمية حصل عليها "ناس"، 685 حالة ابتزاز إلكتروني، طالت 60 – 70% منها شريحة نساء، أغلبهن بأعمار 20 عاماً فما دون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحصائية مرعبة: هواتف الأمن تضج بطلبات النجدة من عراقيات دون العشرين! (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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