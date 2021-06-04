الحلبوسي: العراق بحاجة إلى مضحين بالخدمة.. أناس قادرون على تحمل المسؤولية

2021/06/04 | 12:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن العراق بحاجة الى مضحين بالخدمة، إلى أناس قادرون على تحمل المسؤولية.

وقال الحلبوسي في كلمة له بمحافظة صلاح الدين وبحضور شيوخ ووجهاء المحافظة وتابعتها “تقدم” إن “العراقيين، يجب أن يبصروا ويقارنوا بين ما مروا به خلال السنوات السابقة والى منا نتطلع اليه في المرحلة القادمة”.

واوضح أن “مناطقنا والعراق يحتاج الى مضحين بالخدمة، أناس صادقين مع انفسهم وناسهم وقادرين على تحمل المسؤولية، هناك اناس قاتلت لحماية الارض، وعلينا كمسؤولية أن نبني المحافظات وفاءً للمضحين بدمائهم”.

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