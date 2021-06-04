لقاء السعودية والكويت.. قلق إسرائيلي من تأثير

2021/06/04 | 12:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول زيارة رسمية له خارج البلاد، التقى ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الصباح، نظيره السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، في اجتماع ربط بملفات عدة، كان أبرزها مسألة التطبيع مع إسرائيل، لاسيما أنه تزامن مع المساعي الكويتية إلى "تغليظ" العقوبات على المطبعين.

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