العراق: مصرع شخص إثر اشتعال النيران في مركبتين على طريق رئيسي (صور)

2021/06/04 | 12:37 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت فرق الدفاع المدني، الجمعة، من اخماد حريق اندلع داخل عجلة نوع بيك اب نيفارا واخرى حمل نوع لوري هينو على الطريق الرابط كوت بدرة شرقي محافظة واسط .

وذكرت مديرية الدفاع في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (4 حزيران 2021)، ان "فرقها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل عجلة نوع بيك اب نيفارا واخرى حمل نوع لوري هينو على الطريق الرابط بين كوت بدرة شرقي محافظة واسط ".

واضاف البيان، ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران واستخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام وحررت جثة سائق العجلة البيك اب"، مشيرا الى انه "تم نقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

واوضح، انه "على اثر ذلك تم فتح تحقيق في قاطع المرور لتحديد اسباب الحادث".

N.A

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